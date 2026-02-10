Жестокая резня на Ровенщине: в неработающей школе погибли пятеро переселенцев (фото, видео)

Как и задержанный, убитые — пожилые люди и переселенцы

В Ровенской области задержали 72-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пятерых человек. Трагедия произошла ночью 10 февраля в селе Судобичи, где в помещении неработающей школы проживали внутренне перемещенные лица.

Как сообщили в полиции за помощью обратилась соцработница, ее подопечные, жившие в той же школе услышали крики в коридоре. Все произошло сразу после четырех утра. Между 72-летним мужчиной с Донеччины и другими жителями возник бытовой конфликт, который перерос в драку.

"Во время столкновения мужчина начал наносить удары молотком и топором пяти лицам", — говорят в полиции. От ударов на месте погибли все пять человек — три женщины — 78 и 81 года из Донецкой области, 56 лет с Кировоградской и двое мужчин 60 и 68 лет из Донецкой.

Подозреваемый на месте был обнаружен патрульными, его задержали в порядке ст. 208 КПК Украины. Следователи расследуют дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. На месте работают следователи и криминалисты. В настоящее время решают вопрос о сообщении про подозрение и избрании меры пресечения.

