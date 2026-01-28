Маленького украинца пытались задушить в детском саду: мать пострадавшего рассказала ужасающие детали (фото)

После приступа парень не отходит от матери ни на шаг

Семья украинцев, спасающаяся от российской агрессии в Мюнхене, столкнулась с неоправданной жестокостью. Маленького мальчика якобы пытались задушить прямо в детском саду.

Придя забрать ребенка из дошкольного учреждения, мать заметила на шее сына огромные ссадины. Об этом украинка Ирина Мотенко рассказала в одной из соцсетей.

"Случилось то, что просто не укладывается в голове. Вчера в садике моего сына пытались задушить. И хуже всего — мне об этом НИКТО не сообщил. Я пришла забирать Даню — и увидела полный ужас. У меня был шок. Мое солнышко было в истерике, а я просто держала его и пыталась успокоить. Я вывезла ребенка от войны, чтобы здесь кто-то с ненавистью чуть не убил его. Когда я спасала сына от войны, мне даже в страшном сне не могло присниться, что в другой стране дети могут быть настолько жестокими", — рассказала женщина.

Такие следы остались на шее у ребенка

Она добавила, что позже расскажет, какие шаги уже сделала и что планирует дальше. По словам женщины, для многих ее друзей в Германии эта информация может быть важной.

"Сейчас Даниил чувствует себя нормально. В этот садик он больше не пойдет. Я ищу новый", — написала женщина.

Похоже, что парня душили какой-то веревкой

Позже она рассказала о дальнейшем ходе событий. Женщина заверила, что физическое состояние ее сына удовлетворительное.

"Даниил сейчас чувствует себя нормально — улыбается, играет. Но далеко от меня не отходит. При нем мы стараемся не обсуждать эту ситуацию. Он сам говорит о "плохих" и "хороших" детях, рисует их", — написала женщина.

Также, по ее словам, ранее были заметны некоторые признаки травли ее ребенка. Но особо обращать внимание на них она не стала.

"При мне один мальчик сказал Дане: "идиот". Тогда мама того мальчика сразу вмешалась и объяснила, что так говорить нельзя. Иногда Даня не хотел идти в садик — особенно во время адаптации. Но в последнее время, с 12 января, он ходил с удовольствием. Потому такого мы просто не ожидали. Я понимаю, что дети могут ссориться, толкаться, даже драться. Но здесь — совсем другое", — подчеркнула женщина.

После нападения на шее парня остались заметные следы

Она подробно описала свои дальнейшие действия. По словам женщины, она отвезла ребенка в больницу, чтобы зафиксировать следы после нападения.

"Мы сразу поехали в вечернюю больницу. Врач осмотрел Даню, назначил лекарства и мази и выдал официальный документ для полиции. В больнице все были шокированы — и медсестры, и врачи, и даже пациенты. После больницы мы сразу поехали в полицию. Там я написала заявление и передала справку от врача", – рассказала украинка.

Также они с сыном посетили семейного педиатра. Врач также сделает официальный запрос в садик — что именно произошло, и параллельно отправит запрос в полицию.

"Педиатр знает Даниила с двух месяцев. Она видела, как он рос, как развивался, как улыбался на каждом приеме. Для нее это тоже был шок. Я не из тех людей, которые умалчивают об этом. Вчера пострадал мой ребенок. А завтра таким образом могут убить другого", — подчеркнула женщина.

Ирина с сыном Даниилом

Есть ли реакция официальных представительств Украины в ФРГ

По состоянию на вечер, 28 января, на официальной странице Генерального консульства Украины в Мюнхене нет информации об указанном инциденте. Хотя стоит отметить, что на стартовой странице указан телефонный номер Оперативной службы, куда украинцы могут обращаться в случае угрозы их жизни или здоровью.

Телефон Оперативной службы на странице Генерального консульства Украины в Мюнхене

На официальной странице посольства Украины в ФРГ также отсутствуют какие-либо упоминания об этой ситуации. На странице посольства указан телефонный номер Оперативной службы. Но обращалась ли женщина по этим номерам из-за нападения на ее ребенка пока неизвестно.

Телефон Оперативной службы на странице Посольства Украины в Германии

