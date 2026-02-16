Укр

Украинку снова убили в США. Отец рассказал о деталях трагедии и показал уникальные фото

Татьяна Крутякова
Екатерина Товмаш Новость обновлена 16 февраля 2026, 11:21
Екатерина Товмаш. Фото Коллаж, "Телеграф"

Подозреваемый в преступлении уже задержан

В США убили украинскую беженку Екатерину Товмаш. Девушке был 21 год. Отец погибшей уже рассказал о подробностях трагедии и поделился детскими фото Екатерины.

Что нужно знать:

  • Украинку застрелили в доме вместе с ее парнем Мэтью
  • Девушка переехала в США с родителями из Белой Церкви
  • Подозреваемым в убийстве оказался бывший парень Катерины

На своей странице в Facebоok отец погибшей Николай Товмаш написал, что в Калифорнии убили его дочь Екатерину. Ее застрелил экс-парень 14 февраля, в День всех влюбленных.

"14 февраля 2026 года ее бывший парень ворвался в дом, где она остановилась, присматривала за братьями и сестрами, и застрелил ее", — говорится в сообщении.

Екатерина Товмаш
Екатерина Товмаш. Фото: Facebоok отца
Екатерина Товмаш
Екатерина Товмаш. Фото: Facebоok отца

По словам Николая Товмаша, отца Екатерины, другие дети в безопасности и не получили ранения. Известно, что Екатерина вместе с родителями переехала в США из Белой Церкви. Они были официально беженцами несколько лет. Девушка была умной и талантливой, занималась гимнастикой, посещала музыкальную школу и играла на фортепиано. У Екатерины было нескольких сестер и брат.

Екатерина Товмаш с братом.
Екатерина Товмаш с братом. Фото: Facebоok отца
Екатерина Товмаш с сестрой.
Екатерина Товмаш с сестрой. Фото: Facebоok отца
Екатерина Товмаш с сестрой.
Екатерина Товмаш с сестрой. Фото: Facebоok отца
Екатерина Товмаш с сестрой.
Екатерина Товмаш с сестрой. Фото: Facebоok отца

По данным правоохранителей, по состоянию на 16 февраля подозреваемого в убийстве Екатерины Товмаш задержали. Известно, что стрельба произошла в жилом доме на Дафне-лейн в Вудлейке. Там обнаружили двух погибших — 28-летнего Мэтью Уэйд, солдата армии, находившегося на действительной службе в Форт-Брэгге, и 21-летнюю Екатерину Товмаш, беженку из Украины, которая присматривала за своими младшими сестрами.

Место убийства в Калифорнии
Место убийства в Калифорнии. Фото: местные СМИ

Добавим, что Мэтью был парнем Екатерины. Поэтому копы не исключают убийства на фоне ревности и расставания. Правоохранители подтвердили, что подозреваемым оказался бывший парень Екатерины, 25-летний Калеб Гайден Фосн. Его уже арестовали.

Калеб Фосн
Калеб Фосн. Фото: скриншот с видео

Напомним, в августе 2025 года в США убили Ирину Заруцкую, молодую украинку, которая сбежала от войны в Украине в США. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в 21.55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ровенской области произошла ужасная резня в недействующей школе.

