В Киеве подросток вылез на поезд и схватился за провода: момент попал на видео

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно

В столице подросток вскарабкался на крышу поезда "Киев-Львов", а затем пошел трогать провода. Совершенно предсказуемо, что ничем хорошим этим не закончилось.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. При этом, на кадрах, которые публикует "Реальный Киев", отчетливо заметно, что за действиями молодого мужчины наблюдали как минимум несколько человек.

Почему прохожие его не остановили непонятно. Тем не менее хорошо заметно, что парень целенаправленно шел к проводам и взялся за них руками тоже не случайно.

Осторожно, кадры 18+

В сети также есть и еще одно видео, на котором видно лежащее на крыше обугленное тело. Однако по короткому ролику непонятно в каком состоянии находится пострадавший и жив ли он вообще.

Как сообщалось ранее в последнее время опасные игры подростков все чаще попадают в объектив прохожих. Например, в мае на железнодорожном вокзале в Буче несовершеннолетняя девушка получила поражение током, находясь на крыше вагона. Спасти ее не удалось.

Также недавно 21-летнего парня и его 16-летнюю подругу сняли полицейские, когда те катались между вагонами поезда метро в Киеве. Против них открыли административное производство по статье о мелком хулиганстве.