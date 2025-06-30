Венгр на Porsche насмерть сбил велосипедиста. Возле Звягеля произошло ужасное ДТП (фото)

Авария произошла на трассе Киев – Чоп

На Житомирщине житель Венгрии на Porsche насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла вблизи Звягеля.

Об этом сообщает полиция области. Отмечается, что авария произошла в полдень 29 июня на трассе Киев – Чоп, вблизи с. Натальивка Звягельского района.

"По предварительной информации, 35-летний житель Венгрии, управляя автомобилем Porsche, совершил наезд на велосипедиста, 55-летнего жителя с. Натальивки. К сожалению, в результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Porsche после ДТП

Место ДТП

В полиции уже показали фото с места событий, на которых видно, что Porsche изрядно помяло в результате аварии. У авто разбито лобовое стекло и разбит передний капот, велосипед погибшего 55-летнего мужчины также сильно помяло.

Известно, что водитель задержан. В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства и детали аварии.

Напомним, недавно полицейский внедорожник снес подростка на трассе под Львовом. Потерпевший был госпитализирован, а виновнику теперь грозит тюремный срок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Новообуховской трассе под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погиб один человек.