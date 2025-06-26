Полицейский внедорожник снес подростка на трассе под Львовом: как пострадавший и что будет с копом (видео)
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Пострадавший был госпитализирован
Во Львовской области автомобиль патрульной полиции на скорости сбил подростка, который переходил трассу на пешеходном переходе. Пострадавший был госпитализирован, а виновнику теперь грозит тюремный срок.
Об этом сообщают пресс-службы Патрульной полиции и ГБР.
Детали происшествия
Вечером 25 мая на трассе "Киев-Чоп" вблизи остановки села Красов Львовской области семнадцатилетний подросток переходил дорогу на пешеходном переходе.
В этот момент по трассе ехал служебный полицейский автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции. К сожалению, в этот момент случилось ДТП — автомобиль совершил наезд на пешехода. Момент происшествия попал на видео, которое распространили местные паблики.
Из-за ДТП подросток получил телесные повреждения. Его госпитализировали и угрозы его жизни нет. Сейчас он находится под присмотром врачей детской больницы "Охматдет", где продолжаются обследования.
Реакция полиции
26 июня в Патрульной полиции Львовской области отреагировали на ДТП с участием своего служебного автомобиля. По словам правоохранителей, на месте происшествия работают следователи, чтобы установить все обстоятельства. Также начато служебное расследование.
Уголовное дело
В ГБР сообщили об отрытии уголовного дела по факту наезда на подростка по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта должностным лицом). Виновному грозит до 3 лет лишения свободы.
"Продолжается досудебное расследование. Назначен ряд следственных действий, в том числе допросы свидетелей, экспертизы и осмотр места происшествия. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве повредили автомобиль экс-полицейской, которая два года была в российском плену.