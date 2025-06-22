Мужчина в реанимации

Во временно оккупированном Крыму львы напали на "владельца" местного сафари-парка и прокусили ему горло. Мужчина в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают российские СМИ. В сообщении говорится, что у него травмы головы, шеи и легких.

В сети пишут, что пострадавшим стал Олег Зубков. Он был директором Ялтинского зоопарка, после оккупации Крыма по России перешел на сторону врага.

Осторожно! Жестокие кадры.

На кадрах, которые обнародовали в сети, заметно, что лев покусал мужчину, а затем побежал в другую сторону. Мужчину без сознания оттащили и поместили в автомобиль, он находится в реанимации.

По информации журналистов, именно эти хищники в прошлом году смертельно покалечили одну из сотрудниц парка.

Следует добавить, что львы являются крупными хищными животными, поэтому взаимодействие с ними должны осуществлять исключительно квалифицированные специалисты — зоологи, ветеринары и опытные смотрители, глубоко понимающие поведение хищников. Работа со львами требует специальной подготовки и знания протоколов безопасности для ситуаций, когда животное может стать непредсказуемым.

Украинцы отреагировали на это. Под сообщениями украинских телеграм-каналов оставили свое мнение.

Ранее этот директор стал известен тем, что во время бегства российских военных из Херсона угнал енота из местного зоопарка.

Что интересно, "Телеграф" ранее писал, что после скандала с кражей украинского енота из зоопарка в Херсоне крымский коллаборант, директор Ялтинского зоопарка внезапно упал в ностальгию по временам, когда Крым был под контролем Украины.