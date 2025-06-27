Мужчина устроил настоящую резню под Львовом: есть погибшие и раненые (фото)

По словам правоохранителей, предполагаемый нападающий уже задержан

В пятницу, 27 июня, в городе Винники на Львовщине произошло жестокое нападение с летальным исходом. По предварительным данным, мужчина в собственном доме совершил нападение на членов своей семьи и соседку.

Об этом сообщает полиция Львовской области. В результате инцидента погибли две женщины, еще двое — в больнице.

Как отметили правоохранители, около 11:00 в них поступило сообщение о вероятном убийстве в частном жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Львовского районного управления полиции №1, уголовного розыска и других подразделений.

На место убийства в Винниках прибыла полиция

"Как установили правоохранители, 47-летний местный житель нанес ножевые ранения своей 80-летней матери, а также двум своим сестрам в возрасте 53, 56 лет и 75-летней соседке. От полученных ранений мать и младшая из сестер скончались на месте происшествия. Двух других раненых женщин госпитализировали", — говорится в посте.

Полиция оперативно задержала нападавшего. Сейчас продолжается расследование обстоятельств преступления, решается вопрос о правовой квалификации действий мужчины.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Мотивы совершения нападения пока не разглашаются.

Ранее Телеграф сообщал, что в Одессе обнаружили тело семилетней девочки, которая исчезла 18 июня — она вышла из дома на улице Бреуса и не вернулась. Следователи подозревают в убийстве мужчины, которого сейчас допрашивают и проводят следственные мероприятия.