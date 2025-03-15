Выпрыгнула из окна на глазах матери: в Киеве школьница совершила самоубийство (фото)

Детали инцидента выясняются

В Киеве несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки на глазах у матери. Происшествие произошло на улице Богатырской, 6а, что в северной части города (Оболонский район)

Об этом "Телеграф" узнал от своих источников в правоохранительных органах. Отмечается, что погибшая девушка 2010 года рождения.

Согласно предварительной информации, вона была дома с друзьями, однако это по каким-то причинам не понравилось ее матери. Женщина начала выгонять подростков из квартиры, и как раз в этот момент ее дочь выпрыгнула из окна.

Другие детали пока не сообщаются, как и нет информации о погибшей девушке и ее семье. Сейчас на месте работают все профильные службы, а детали происшествия и информация о причинах поступка погибшей выясняется.

Как сообщалось ранее, на днях в Киеве 12-летний мальчик вскарабкался на вагон электрички и получил сильный удар током. По предварительной информации он выжил, но получил серьезные ожоги.

Любопытно, что похожий случай 10 марта произошел в Одессе. Там двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их ударило током. Один из них погиб, другой отделался травмами.