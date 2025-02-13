Трагедия в Хмельницком: мужчина совершил самоубийство во время прохождения ВЛК

В Хмельницком мужчина покончил с жизнью в ТЦК

В Хмельницком мужчина совершил самоубийство во время прохождения военно-врачебной комиссии. Ему вызвали "скорую", но спасти не удалось.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий областной ТЦК и СП, трагедия произошла во время проверки учетных документов.

Гражданин Украины, разыскиваемый за нарушение военного учета, был доставлен в ТЦК для обновления учетных данных и определения степени пригодности к военной службе. Во время прохождения медкомиссии мужчина совершил суицидальные действия. В сети пишут, что мужчина перерезал себе горло канцелярским ножом, но эта информация еще нуждается в подтверждении.

Несмотря на оказание первой медицинской помощи и вызов "скорой", спасти его не удалось. Из-за значительного кровотечения он умер в карете скорой помощи. В настоящее время продолжаются следственные действия. Военные подчеркнули, что никакое физическое или психологическое насилие к мужчине не применялось.

Хмельницкий ТЦК призвал военнообязанных помнить, что жизнь является самой высокой ценностью даже в сложных обстоятельствах. Они подчеркнули, что суицид не решает проблем, а причиняет боль близким.

"Нет никаких обстоятельств, оправдывающих потерю жизни. Военная служба – не приговор, и все вопросы можно решить законным путем", – отметили в ТЦК.

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