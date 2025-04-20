Выстрел в голову: на Буковине нашли мертвым еще одного курсанта ГПСУ - СМИ

Будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК с примечанием "самоубийство"

На Буковине обнаружили мертвым 19-летнего курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. На его теле были признаки огнестрельного ранения.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на слова пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко.

Она рассказала, что по предварительной информации, 19 апреля около 18:20 парень выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия. Известно, что он был курсантом военного вуза из Хмельнитчины, который нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда

Шевченко подчеркнула, что сейчас будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК с примечанием "самоубийство". Досудебное расследование будут осуществлять следователи районного отделения полиции под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Стоит отметить, что это уже второй аналогичный случай за последнюю неделю. 17 апреля в Хмельницком был найден мертвым 20-летний курсант. На его теле были признаки огнестрельного ранения. Он также учился в Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве двое братьев убили мужчину, который во время застолья попросил выключить российскую музыку.