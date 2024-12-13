Студентка наглоталась таблеток и умерла во Львове накануне сессии

Полиция открыла дело по статье "Самоубийство"

Во Львове в преддверии зимней сессии умерла студентка второго курса от передозировки медикаментозными препаратами. Девушка наглоталась неизвестных таблеток.

Об этом сообщает ZAXID.NET. Отмечается, что студентка училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

По словам пользователей сети, инцидент произошел вечером 10 декабря в общежитии №2 ЛНУ имени Ивана Франко по ул. Медовые пещеры. Девушку доставили в больницу еще живой, но при попытках врачей реанимировать ее, она умерла.

По данным полиции Львовщины, причиной смерти стала передозировка лекарствами. В настоящее время проводится расследование и возбуждено уголовное производство по ст. 115 УКУ с примечанием "самоубийство".

Заметим, что больше деталей ни в полиции, ни в больнице не сообщают.

Напомним, недавно нашли останки человека у болота под Киевом. Отмечается, что осенью там дважды случался пожар и горел камыш. Мужчина, который их нашел, сразу вызвал полицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что студент-абъюзер жестоко расправился над однокурсницей медицинского университета в Кропивницком. Их отношения продолжались около года и характеризовались частыми конфликтами.