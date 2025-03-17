Пушистые убийцы: в Киеве дворовой кот задушил младенца в люльке, этот случай не первый

Это уже вторая трагедия через неделю

Кот задушил ребенка в Киеве. Происшествие произошло в субботу, 15 марта, в частном доме Подольского района столицы вблизи Сырецкого парка.

Ребенку было 4 месяца – он умер. Об этом сообщают источники "Телеграфа".

По данным источников издания, мать оставила люльку с ребенком на улице, а сама, как сказала, отошла на минуту. За это время в люльку залез уличный кот и задушил ребенка.

На месте происшествия работала полиция и скорая помощь. Остальные детали пока не сообщаются, как и нет информации о родителях младенца.

Аналогичный случай на прошлой неделе уже был в Одесской области. Местные паблики сообщали, что 14 марта кошка задушила ребенка. В Большой Михайловке на 2-месячного ребенка во сне легла кошка, в результате чего девочка задохнулась. Полиция расследует дело.

Напомним, в Киеве несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки на глазах матери. Происшествие случилось на улице Богатырской в Оболонском районе столицы.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве 12-летний мальчик вскарабкался на вагон электрички и получил сильный удар током. По предварительной информации, он выжил, но получил серьезные ожоги. Интересно, что подобный случай 10 марта произошел в Одессе. Там двое ребят поднялись на неподвижный электропоезд, где их ударило током. Один из них погиб, другой получил травмы.