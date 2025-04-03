Мужчина в Киеве задушил жену: подробности жуткого убийства

Обидчика задержали

Мужчина задушил жену в Дарницком районе Киева 3 апреля. 59-летний киевлянин набросился на 57-летнюю женщину и душил ее руками.

Об этом "Телеграфу" сообщил спикер Национальной полиции Киева Дмитрий Грищенко. По его словам, в квартире обнаружили тело умершей.

По предварительной информации, у женщины были следы удушения. Подозреваемый задержан.

"По указанному факту следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении", — сказал Грищенко.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

По информации, которую нам сообщили в полиции, на месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа районного управления полиции, эксперты-криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Другие источники "Телеграфа" сообщили, что в полицию обратилась мать потерпевшей. Ей якобы лично позвонил подозреваемый и рассказал об убийстве ее дочери.

Напомним, в Киеве мужчина во время свидания похитил телефон женщины и оплатил им продукты в супермаркете и снял наличные. Злоумышленника задержала полиция.

Ранее "Телеграф" писал, что на свободу вышел мужчина, который насиловал женщин. Ровенский городской суд признал его виновным и присудил 10 лет тюрьмы, однако 5 лет, которые он находился в следственном изоляторе, сочли "день за два" в соответствии с так называемым законом Надежды Савченко. Женщины из-за этого начали бить тревогу.