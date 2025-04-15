Полиция нашла мужчину, который жестоко убил собаку: злоумышленник уже в СИЗО

Как оказалось, видео убийства снято не в этом году

Ровенские полицейские идентифицировали мужчину, который застрелил собаку выстрелом в голову, держа ее на поводке. Шокирующее видео появилось в одном из телеграм-каналов 14 апреля и сразу привлекло внимание правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. Оперативники уголовного розыска установили, что к этому жестокому поступку причастен 42-летний житель Ровенского района, который находится в следственном изоляторе.

Ранее он был задержан за незаконное лишение свободы человека, совершенное организованной группой, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 146 УКУ), а также за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УКУ).

Следствие установило, что жуткий инцидент с собакой произошел еще в 2021 году. Теперь по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины.

Кроме того, следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований еще и по ст. 300 УК Украины – по факту создания и распространения видеоматериалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Правоохранители также рассматривают вопрос об открытии производства по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий, отметили в полиции.

Напоминаем, что была информация о еще одной убитой собаке. В сети появилось видео преступления, на котором также виден процесс казни.

Скриншот с видео

Подозреваемый

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина жестоко убил собаку на глазах у ребенка. Ему тогда грозило до 8 лет заключения.