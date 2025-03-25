Украинец в Польше жестоко убил двух дочерей и жену: как его наказал суд

Адвокат осужденного планирует подавать апелляцию

Украинца, жестоко убившего жену и двух дочерей в Польше, приговорили к пожизненному заключению. Окружной суд в Познани вынес приговор 44-летнему Сергею Т. за убийство своей семьи. Мужчину признали виновным в убийстве жены и двух дочерей.

Остальную жизнь он проведет за решеткой. Об этом сообщает местное издание Incoland.

Дело об убийстве трех человек в Польше

Судья Даниэль Юркевич подчеркнул, что вина подсудимого не вызывает никаких сомнений. Это подтверждают психиатрические выводы и свидетельские показания, которые характеризовали мужчину как нервную личность.

В ходе следствия обвиняемый подробно рассказал о преступлении, но на последнем заседании отрицал свою вину. Прокурор требовал пожизненного заключения и суд согласился, определив это наказание справедливым.

Напомним, 18 ноября 2023 года в городе Пущиков вблизи Познани обнаружили тела 29-летней женщины и ее двух дочерей. После совершённого Сергей Т. поехал в торговый центр и сообщил охраннику об убийстве, после чего его задержала полиция. У погибшей женщины остался несовершеннолетний сын, которому мужчина врал о причинах отсутствия матери и сестер. Приговор суда пока не окончательный, поскольку защита планирует подать апелляцию.

Также ранее "Телеграф" писал о жутком убийстве на Тернопольщине. Внук до смерти убил свою бабушку.