В Одессе водитель сбил мужчину с протезом и прокатил его на капоте (видео)

Водитель скрылся с места происшествия

В Одессе произошло странное ДТП. Водитель белого автомобиля сбил мужчину на протезе, прокатил его на капоте, а потом уехал в неизвестном направлении.

Видеозаписью происшествия поделился telegram-канал "Ху**ая Одесса". Отмечается, что инцидент произошел на 5 станции Великого фонтана, а мужчина был на самокате.

На видео первое столкновение не зафиксировано. Запись начинается с момента, когда мужчина в одежде, напоминающей военную форму, уже находился на капоте.

Сначала водитель попытался сбросить мужчину и скрыться, однако пострадавший поднялся на ноги и прыгнул на капот, не давая тому уехать. Впрочем, спустя некоторое время он опять оказался на земле, а легковушка уехала с места происшествия.

Предыстория ДТП остается непонятной, однако на одном из кадров можно увидеть самокат. То есть можно предположить, что первое столкновение произошло именно в этом месте.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 26 января, около 16:50 на дороге "Киев-Чоп" во Львовской области автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибли четыре человека.