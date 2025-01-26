Автобус полностью раздавил легковушку на Львовщине, есть погибшие (фото)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты

В воскресенье, 26 января, около 16:50 на дороге "Киев-Чоп" в селе Тухолька Стрыйского района автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЗАЗ.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли. Водитель и один из пассажиров автобуса находятся в больнице. В настоящее время их диагнозы уточняют медики.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Напомним, известная украинская блоггерша Анна Жук, более известная как Аннет, трагически погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Харьков-Киев. Инцидент произошел 24 января 2025 года, когда за рулем автомобиля находился ее муж. Во время обгона они столкнулись с стоящим в полосе грузовиком, что привело к мгновенной смерти Анны на месте аварии.