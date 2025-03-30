Мужчина разбился прямо в ТЦ в центре Одессы (фото)

Причины происшествия устанавливаются

В торговом центре "Афина", что практически в самом центре Одессы, произошла трагедия. Там мужчина упал с пятого этажа и разбился.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Например, "Одесса Info" поделилась фотографией с места происшествия.

Согласно информации канала, мужчина не выжил. Однако в комментариях пользователи отмечают, что на место прибыли врачи "скорой помощи" и пытаются его спасти.

Реакции официальных источников по этому поводу не поступало, других деталей не сообщалось.

При этом другие пользователи сети отмечают, что в торговом центре действительно есть какие-то проблемы с обустройством интерьера. В частности, местные жители отмечали, что перила там весьма опасные.

Стоит отметить, что неподалеку от этого места 14 марта застрелили одесского активиста Демьяна Ганула. Изначально стрелку удалось скрыться с места преступления, однако вскоре его задержали. Им оказался Сергей Шалаев, проходивший службу в 28 ОМБР.

Как сообщалось ранее, самоубийство в Александрии совершил мужчина 11 марта. Перед этим он забаррикадировался в квартире вместе с женой и детьми, взрывал гранаты для страйкбола.