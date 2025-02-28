Окровавленное тело нашли в Киеве на трамвайной остановке: детали инцидента (фото)

На место происшествия вызвали все экстренные службы

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили прохожие в Подольском районе Киева возле трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1". Обстоятельства убийства устанавливают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Как отмечается, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, сотрудники уголовного розыска и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и личность погибшего. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию подозреваемого.

На месте происшествия работают правоохранители

Также об обнаружении тела мужчины на трамвайной остановке сообщали в службе Муниципальной охраны. По словам муниципалов, во время патрулирования у трамвайной остановки "Пуща-Водицкая 1" их экипаж заметил окровавленного мужчину.

"Немедленно была вызвана скорая помощь и полиция. К сожалению, до прибытия медиков пострадавший скончался. Обстоятельства и причины смерти мужчины будут устанавливать полицейские", — говорится в сообщении.

Трагедия на остановке "Пуща-Водицкая 1"

Напоминаем, на днях в Тернопольской области произошло убийство – 25-летний внук до смерти избил свою бабушку. Тело погибшей обнаружил сосед, случайно заметивший разбросанную одежду во дворе.

По словам правоохранителей, местный житель, проходя мимо дома соседки, обратил внимание на беспорядок во дворе. Когда на его вызовы никто не отозвался, мужчина решил проверить, все ли в порядке. Зайдя в дом, он увидел на веранде тело 74-летней хозяйки без признаков жизни. Мужчина вызвал правоохранителей.

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