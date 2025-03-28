Убили выстрелом в голову. На обочине под Днепром обнаружили тело чиновника (фото)

Он был представителем партии "Батькивщина"

На Днепропетровщине у обочины обнаружили труп мужчины. Предварительно убитым может быть Александр Плахотник — представитель партии "Батькивщина".

Как сообщили в Национальной полиции Украины, по факту убийства мужчины в Каменском районе возбуждено уголовное производство. Известно, что мужчину могли убить выстрелом в затылок.

Отметим, что правоохранители не называют имени жертвы, однако в сети говорят, что речь идет о представителе "Батькивщины" Александре Плахотнике.

По данным полиции, в пятницу, 28 марта, утром на обочине дороги было обнаружено тело мужчины. Как пишут местные каналы, опираясь на свои источники, убитый имел два пулевых ранения в затылок.

"Труп увидел водитель, ехавший мимо неподалеку от села Домоткань. По нашей информации, рядом нашли гильзы. Одна из версий на данный момент: Плахотника могли убить", — пишет паблик "СВОИ. Кривой Рог".

Что известно об Александре Плахотнике

Это один из ТОП-представителей партии "Батькивщина" на Днепропетровщине. Он несколько раз пытался попасть в Верховную Раду. Александр Плахотник когда-то возглавлял водоканал в Каменском и был первым заместителем городского головы Каменского.

Александр Плахотник

Есть информация, что погибший был бизнес-партнером братьев Дубинских, которые связаны с коррупционными скандалами. Александр Дубинский подозревается в организации схемы для выезда за границу военнообязанных и государственной измене — его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу РФ. Леонид Дубинский подозревается в организации схемы завладения 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Леонид Дубинский вышел из СИЗО под залог в десятки миллионов.