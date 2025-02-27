В Киеве мужчина жестоко убил собаку на глазах у своего маленького ребенка (видео)

Подозреваемому грозит немалый срок

В Киеве мужчина убил собаку на глазах у своего маленького ребенка. Он сам её привел с улицы, но в один из дней избил до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По данным правоохранителей, подозреваемым является киевлянин, который проживает в квартире вместе с сожительницей и 3 детьми. В январе 2025 года мужчина привел домой собаку с улицы, однако вскоре сам же и стал выталкивать ее из квартиры.

"Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа ребенка на руках, бросил ее с лестницы, после чего снова начал избивать пса", — говорится в сообщении.

В результате полученных травм животное скончалось.

Теперь фигуранта обвиняют в жестоком обращении с животным, которое повлекло его смерть. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Обвинительный акт уже передан в суд.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье подростки жестоко убили собаку, чтобы снять это на видео.