Сожгли, чтобы снять на видео: в Запорожье подростки жестоко убили собаку

Данное деяние является уголовным преступлением

В Запорожье группа подростков жестоко убила собаку, а ее тело было сожжено. Злоумышленники также пытались сфотографироваться на фоне обгоревшего тела.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Запорожской области. По данным правоохранителей, в заброшенном здания на территории Александровского района подростки убили собаку и пытались сфотографироваться с трупом животного. Также появилось видео, на котором трое подростков несут погибшую собаку по лестнице здания.

Полицейские сообщают, что подростки подожгли собаку.

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По данному факту было начато производство по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными по хулиганским мотивам, что привело к гибели животного). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Позже полицейские установили, что злоумышленниками оказались жители города Запорожье, в возрасте от 14 до 16 лет. С ними проводят работу сотрудники ювенальной полиции и психологи, а тело животного отправлено на экспертизу.

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