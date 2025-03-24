Награбленное вышло боком: в Крыму масштабное ДТП с зерновозом, много погибших (видео)

Среди раненых много детей

В Крыму грузовик с украденным украинским зерном столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП есть много погибших и раненых.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, происшествие случилось в симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория.

Рейсовый автобус КАВЗ, в котором находилось 32 человека, двигаясь по маршруту "Аркадьевка-Симферополь", столкнулся с зерновозом в районе аэропорта. По информации паблика "Крымский ветер", грузовик перевозил краденную у Украины продукцию. Грузовик, на который наехал автобус с пассажирами, стоял.

Водитель автобуса утверждает, что его ослепило солнце.

Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадал 21 человек (7 из них— дети). Еще 6 человек погибло. На месте работают спасательные службы страны-агрессора: 25 сотрудников и 9 единиц техники.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия активно пытается воровать зерно с захваченных украинских территорий. И не только для себя, но и для продажи. Так, например, по оценке агентства Bloomberg, только из урожая 2021 года были украдены или уничтожены 4,04 млн тонн зерна и семян подсолнечника стоимостью 1,9 млрд долларов/

Ранее мы писали о том, что у берегов Крыма подал сигнал SOS корабль, который вывозил краденое зерно из Украины.