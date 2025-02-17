Непогода создала хаос на дорогах: в Украине произошло много ДТП (видео)

Массовые столкновения и опрокидывания автомобилей публикуют в сети

Украину накрыла непогода. Из-за снега и скользких дорог в регионах произошло много ДТП.

В частности, местные телеграм-каналы сообщают сразу о двух авариях в Киеве на мосту Патона. ДТП произошли по направлению к левому берегу столицы.

Предварительно, в результате аварий никто не пострадал. Пока без существенных пробок, пишут в сети.

Также произошло ДТП на Броварском проспекте в направлении Броваров. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением. Поэтому на участке дороги образовались пробки в направлении города. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших уточняется.

Еще одна серьезная авария произошла на трассе Киев-Харьков, за Полтавой. На пути в сторону Киева столкнулись несколько автомобилей, что повлекло за собой значительные пробки. Информации о пострадавших нет.

Одно из самых крупных ДТП случилось на трассе "Кропивницкий-Знаменка". Там из-за непогоды перевернулся грузовик.

В Харькове на проспекте Льва Ландау опрокинулась карета скорой помощи. О пострадавших пока информации нет.

В Винницкой области в селе Сёмки произошла ужасная авария с участием легковушки и грузовика. Очевидцы считают, что произошло это, потому что водитель не выбрал безопасную скорость. Информации о пострадавших сейчас нет.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе возле Тернополя столкнулись две фуры. Одну вывернуло кабиной к небу. Фото и видео ДТП очевидцы публикуют в телеграм-каналах.