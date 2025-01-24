Популярная блогерша Анна Жук погибла в ДТП. Полиция поделилась подробностями (видео)

Подробности трагической аварии, информация о популярном Instagram-блогере и обстоятельства гибели

Известная украинская блогерша Анна Жук, более известная как Аннет, трагически погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Харьков-Киев. Инцидент произошел 24 января 2025 года, когда за рулем автомобиля находился ее муж.

Об этом сообщил другой харьковский блогер Женя Зуб. Полиция полтавской области опубликовала видео с результатами аварии.

Во время обгона они столкнулись со стоящим в полосе грузовиком, что привело к мгновенной смерти Анны на месте аварии. Один из её сыновей, находившийся в автомобиле, получил травмы и был госпитализирован.

По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водители грузовика, и внедорожник, а также малолетний пассажир Lexus, 2015 года рождения, с телесными повреждениями доставлены в Лубенскую больницу.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была популярным блогером из Харькова и матерью троих сыновей. Она активно делилась своей жизнью в социальных сетях, особенно в Instagram, где у неё было более 370 тысяч подписчиков. Анна участвовала в различных проектах, направленных на поддержку женщин, проводила мастер-классы и тренинги, а также была активной участницей интервью и подкастов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер украинский футболист, попавший в страшное ДТП. От также не был за рулем во время аварии.