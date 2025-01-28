В центре Киева произошла стрельба в одном из кафе. Есть раненый (фото)

В столице мужчина стрелял в посетителя кафе, после чего скрылся

Во вторник, 28 января, в центре Киева произошла стрельба в одном из заведений общепита. Один раненый госпитализирован.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что информация о происшествии поступила к правоохранителям сегодня около 16:20.

"Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины", – говорится в сообщении.

После совершенного правонарушитель скрылся с места происшествия. Поиски злоумышленника продолжаются. Также сообщается, что пострадавший получил касательные ранения. Он госпитализирован. Известно, что жизни мужчины ничего не угрожает.

По информации пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа и наряды полиции. Все обстоятельства ЧП выясняются, также решается вопрос правовой квалификации.

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