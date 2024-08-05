Самоубийство на мосту: в Киеве женщина хочет спрыгнуть на дорогу (видео)

Отчаянную стараются уговорить не делать глупостей

В понедельник, 5 августа, в Киеве женщина пыталась спрыгнуть с моста на проспекте Науки. С места происшествия появились видео и фото.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Инфо". Очевидцы отмечают, что на месте инцидента работали сотрудники полиции.

Правоохранители пытаются спасти женщину от страшных последствий. Мотив дерзкого поступка пока неизвестен.

Движение транспорта перекрывали на съезде с проспекта на улицу Саперно-Слободскую.

Попытка самоубийства по проспекту Науки

В сети киевляне сообщают, что движение возобновили, полиции на месте уже нет. Вероятно, женщину успокоили.

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Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве полуобнаженный мужчина пытался совершить самоубийство, лег на трамвайные рельсы. Отчаяние натянул рюкзак на голову и ждал, когда его переедет транспорт.