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Самоубийство на мосту: в Киеве женщина хочет спрыгнуть на дорогу (видео)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Попытка самоубийства Новость обновлена 05 августа 2024, 12:01
Попытка самоубийства. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отчаянную стараются уговорить не делать глупостей

В понедельник, 5 августа, в Киеве женщина пыталась спрыгнуть с моста на проспекте Науки. С места происшествия появились видео и фото.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Инфо". Очевидцы отмечают, что на месте инцидента работали сотрудники полиции.

Правоохранители пытаются спасти женщину от страшных последствий. Мотив дерзкого поступка пока неизвестен.

Движение транспорта перекрывали на съезде с проспекта на улицу Саперно-Слободскую.

Попытка самоубийства по проспекту Науки

В сети киевляне сообщают, что движение возобновили, полиции на месте уже нет. Вероятно, женщину успокоили.

Напоминаем, если вам нужна психологическая помощь, ее можно получить бесплатно. Обратитесь по одному из этих номеров:

  • Круглосуточные бесплатные телефоны доверия — 0 800 501 212 ; (044) 456 17 02 ; (044) 456 17 25.
  • Международная гуманитарная организация People in Need предоставляет круглосуточные психологические консультации. Телефон: 0 800 210 160.
  • Бесплатная горячая линия "Красного Креста "Давай поговорим" работает по номеру 0800331800.
  • Национальная, профессиональная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья "Lifeline Ukraine" консультирует анонимно и бесплатно по номеру 7333 (круглосуточно).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве полуобнаженный мужчина пытался совершить самоубийство, лег на трамвайные рельсы. Отчаяние натянул рюкзак на голову и ждал, когда его переедет транспорт.

Теги:
#Самоубийство #Новости Киева #Проспект Науки #прыгнуть с моста