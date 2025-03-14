Добивали лежачего: момент убийства Ганула попал на видео (18+)

Убийство было совершено прямо на глазах у людей посреди бела дня

В сети было опубликовано видео с момента убийства украинского активиста Демьяна Ганула в центре Одессы. На кадрах видно, что неизвестный мужчина выстрелил ему в голову.

Эта запись была сделана на камеру видеонаблюдения, которая была на здании. Можно заметить, что рядом стоят люди, которые не пытаются препятствовать убийству и даже не пытаются прятаться или убежать.

Убийство происходит посреди бела дня и на глазах очевидцев. После совершенного выстрела в голову Ганулу, мужчина уходит с места происшествия как ни в чем ни бывало.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры. Слабонервным не рекомендуется к просмотру.

Об убийстве украинского активиста стало известно 14 марта.

В городе ввели план-перехват "Сирена", пишут местные паблики. Там добавили, что стрелявший — неизвестный мужчина в военной форме, его сейчас разыскивают.

После случившегося активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о слежке за собой.

Кто такой Демьян Ганул

Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года на Кировоградщине.

Выпускник исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Его знают, как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт". В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.

До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил так называемым "силовым блоком".

Пророссийские партии и силы в Украине часто обвиняют Ганулу в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года возле Дома профсоюза. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибло почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

Активист также часто участвует в столкновениях вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сети появилось фото мужчины, которого называют возможным стрелком, причастным к убийству общественного активиста Демьяна Ганула.