Увидел интимные фото в телефоне: в Киеве мужчина довел до суицида парня своей падчерицы
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На теле погибшего были видны следы от зеленки
В Киеве будут судить мужчину, который, по данным следствия, довел до самоубийства 18-летнего парня. Погибший встречался с его 14-летней падчерицей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что в июне текущего года поступило сообщение о падении парня с многоэтажки в Деснянском районе. Правоохранители выяснили, что он приехал в Киев на учебу и арендовал в этом доме комнату.
Было установлено, что у погибшего отсутствовал мобильный телефон, а на его теле были видны следы от зеленки. Кроме того, у него частично были выбриты волосы на голове.
"Полицейские воспроизвели хронологию событий того дня, опросили свидетелей, а также собрали другие доказательства, которые указали на то, что к самоубийству парня причастен 37-летний житель Кировоградской области", — говорится в сообщении.
Оказалось, что мужчина шантажировал и психологически унижал потерпевшего, чтобы отомстить за то, что он находился в отношениях с 14-летней девушкой. Также он отобрал у потерпевшего телефон, на котором хранились фотографии, снятые вместе с девушкой.
В прокуратуре Киева отмечают, что фото были интимного характера, которые он ранее увидел в телефоне и у девушки также.
Следствием было установлено, что злоумышленник приехал в Киев и разыскал парня для выяснения отношений, поскольку узнал, что он встречается с его 14-летней падчерицей. При этом, у него в телефоне отчим девушки увидел совместные фото и видео, которые парень снимал с его падчерицей.
В течении двух часов задержанный психологически унижал, требовал деньги, а также заставлял обливаться зеленкой голову свою жертву. После совершенного фигурант уехал домой, где его в течение суток задержали оперативные сотрудники, а отчаянный парень прыгнул с 9 этажа жилого дома.
Отмечается, что мужчине грозит десять лет тюрьмы за доведение до самоубийства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве мужчина пытался спасти самоубийцу и сам попал под поезд. Героическая попытка спасти жизнь незнакомому человеку закончилась с последствиями для обоих.