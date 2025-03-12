Пострадавший лишился конечностей. Что известно о последствиях взрывов в Ивано-Франковске (фото и видео)

Людей эвакуировали

Взрыв в Ивано-Франковске в районе железнодорожного вокзала вечером 11 марта унес жизни мужчины. Еще три человека пострадали.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Личность погибшего устанавливают. Все пострадавшие госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

"Недалеко, в многоквартирном доме, через некоторое время прогремел еще один взрыв, в результате которого загорелась кровля. 15 человек пришлось эвакуировать. Четырех — пожарные спасли из заблокированных квартир на верхних этажах дома. Пожар ликвидирован", — добавила Онищук.

Погибший — житель Ивано-Франковска, по некоторым данным, он несовершеннолетний. Пострадавший, находящийся в тяжелом состоянии, потерял две конечности.

Как рассказали "Суспільному" очевидцы, первый взрыв был очень сильным. Люди испугались.

"Так "гепнуло", что мне казалось, что сердце станет. Мне казалось, что этот киоск затрясся. Первый взрыв был очень сильный, а второй — слабее. Потом приехали очень много пожарных, когда дом горел, где-то четыре кареты "скорой", полицейских много было. В результате взрывов последствий по киоску не было", — рассказала работница киоска, расположенного неподалеку от железнодорожного вокзала, Лидия Герман.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске 11 марта

Около 18:30 по улице Привокзальной возле жилого дома взорвался неизвестный предмет. Погиб парень, еще трое получили травмы.

Вскоре раздался второй взрыв на мансардном этаже многоквартирного дома по улице Железнодорожной. Чрезвычайники спасли четырех человек, еще 15 жителей подъезда были эвакуированы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из областных центров Украины готовился теракт. СБУ и Нацполиция задержали студентку, готовившуюся к его реализации по указанию российских спецслужб.