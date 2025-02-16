Голодные собаки на Днепропетровщине начали есть свою умершую хозяйку

Животные ужасно худые, испуганные и не ручные

В Днепропетровской области умершая женщина несколько дней лежала в доме со своими собаками, голодные животные ее тело начали обгрызать. Неравнодушные озабочены тем, что после ее смерти четвероногих негде пристроить.

Об этом сообщила на своей странице в сети руководитель Благотворительного фонда "Никопольский приют для животных Шанс на жизнь" Елена Омельченко Вошун. По ее словам, они насчитали около 10 собак.

"Мы насчитали 10 собак, хотя это может и не все. Хорошо, что хоть одни соседи есть, потому что другие почти все уехали. Не побоялись бросавшихся на них со всех уголков собак, защищая свою хозяйку", — говорится в сообщении.

Она говорит, что тело женщины забрала скорая с полицией, а собаки остались сами. Руководитель Благотворительного фонда добавляет, что они очень худые, испуганные и не ручные. Они кроме хозяйки людей других не знали и не видели.

"Соседи — очень хорошие и добрые люди, пока кормят этих 10 собачок. А я ломаю голову, куда их посадить? И места нет совсем. .А еще мысли в голове и не впервые. Что будет с моими животными, что будет с животными моих друзей или знакомых, где животных по несколько десятков, когда придет судный день?

Напомним, аналогичный случай произошел в Киеве. Во время очередного вызова полиции зооволонтеры обнаружили двух беспомощных молодых доберманов, которые почти 4 дня были заперты с мертвым хозяином в квартире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пес погибшего в Запорожье мужчины умилял украинцев.