В нацпарке Одесской области обнаружили кучу трупов диких животных (фото)

Животных, по предварительным данным, убили браконьеры

Руководитель нацпарка "Тузловские лиманы" Ирина Вихристюк сообщила о том, что на территории заповедной зоны были обнаружены трупы диких лис, которых убили и сложили в кучу. По ее словам, это дело рук местных браконьеров, которые "называют себя охотниками" и таким варварским способом регулируют численность диких животных в окрестностях.

Женщина обратилась за помощью в полицию, однако там никак не отреагировали на произошедшее. Об этом сообщается в соцсети.

"Пока приехали полицейские, трупы забрали, кровь пытались смыть, зато свежие следы протекторов шин автомобиля и мокрая земля (а в этот день был мороз) были зафиксированы на видео. Полицейские сказали, что вызов ложный и поехали в деревню, где "случайно" в магазине встретились с браконьерами, поздоровались, пообщались как закадычные друзья и последние угостили правоохранителей кофе", — говорится в сообщении.

По словам женщины, местные браконьеры нарушают закон Украины и охотятся на животных на территории нацпарка. Однако это запрещено и они должны нести ответственность за свои противоправные действия.

Из опубликованного в соцсети поста становится понятно, что браконьеры имеют "нужные связи" и убийство животных прикрывают общественной деятельностью — таким образом они якобы регулируют численность диких животных в окрестностях и предотвращают распространение бешенства.

"Во время войны охота ЗАПРЕЩЕНА, тем более в приграничных общинах. Но в тылу осталось немало больных людей (а жажда убийства это болезнь) которым нужен допинг, и третий год подряд охотничья отрасль страдает — нет доходов.

Что же нужно сделать, чтобы снова взять ружье и идти убивать, когда есть запрет? Правильно — придумать какие-то страшилки, ведь люди, особенно сейчас, очень уязвимы и реагируют на страшные истории, поэтому и забрасывают в СМИ всевозможные истории которые НЕ ИМЕЮТ реальных подтверждений! Также для успешной аферы нужно иметь "своих" в органах власти, кто подтасует документы, подпишет и "обоснует" незаконные действия", — резюмирует автор поста.

На данный момент по этому делу никто не наказан и не привлечен к ответственности.

Что известно о "Тузловских лиманах"

"Тузловские лиманы"— национальный природный парк, расположенный на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га.

Планирование данной территории, как части природно-заповедного фонда Украины, было начато в 1993 году, когда территория лиманов Шаганы, Алибей и Бурнас в Татарбунарском районе Одесской области, по результатам научных наблюдений Игоря Щеголева и Ивана Русева были признаны заповедными.

Поскольку озёра имеют большое значение как место гнездования, зимовки и остановки во время сезонных миграций большого количества водно-болотных птиц, то с 1995 года постановлением Кабинета министров Украины систему лиманов "Шаганы — Алибей — Бурнас" включили в перечень водно-болотных угодий международного значения в соответствии с критериями Рамсарской конвенции.

Природоохранный статус территории подтверждается и рядом других нормативно-правовых актов. Ландшафты лиманов Тузловской группы уникальны по происхождению, развитию и биоразнообразию. Но в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью, большинство ландшафтов являются преобразованными.

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