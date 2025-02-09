Задушил брата эластичным бинтом за тысячу гривен: на Кировоградщине судили жестокого убийцу

Обвиняемого приговорили к длительному тюремному заключению

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области признал виновным гражданина Украины сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (Разбой, кража и умышленное убийство).

Приговор опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Обвиняемым оказался уроженец города Александрия Кировоградской области, не работающий, женатый, имеющий несовершеннолетнего ребенка. Образование — среднетехническое.

В период с 2003 по 2016 годы мужчина уже был судим по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков;

умышленное убийство;

грабеж и кража;

мошенничество;

надругательство над захоронениями.

Затем его освободили по условно-досрочной процедуре, но на путь исправления он не встал. Постоянного места работы, равно, как и постоянного источника доходов, у него не было, поскольку он не желал заниматься никаким общественно полезным трудом.

По данным материалов судебного производства, мужчина еще в декабре 2018 года совершил убийство одного из братьев. Для этого он использовал эластичный бинт стоимостью 1000 гривен, которым задушил жертву. Далее он ограбил помещение, в котором произошло убийство и вынес оттуда ряд предметов.

В том же месяце злоумышленник совершил еще несколько аналогичных ограблений, нанеся своим жертвам телесные повреждения ножом. Несколько человек погибли, а краденные предметы, например, бензопилы, телевизоры, газовый баллон, мешки сахара и ведра орехов, были проданы злоумышленником. Практически все преступления сопровождались распитием алкогольных напитков.

На основании материалов следствия, а также учитывая предыдущие судимости злоумышленника, суд приговорил его к пожизненному заключению с конфискацией имущества. С него также взыскали 312 950 гривен.

Часть вещественных доказательств по решению суда были уничтожены, часть — возвращены родным и близким жертв преступника.

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