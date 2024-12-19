Не понравился суп. Киевлянин жестоко убил родную бабушку (фото, видео)

Во время совершения преступления мужчина находился под действием марихуаны

Жителя Киева приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство родной бабушки. Трагедия произошла еще в мае 2024 года в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. 23-летний мужчина, проживавший совместно со своей 65-летней бабушкой, во время ссоры нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая пенсионерка в беспомощном состоянии переползла в ванную и лежала там на полу.

Внук тем временем пошел в кухню, взял нож и нанес женщине 11 ножевых ударов. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

После чего мужчина ушел из квартиры, а орудие убийства выбросил на соседней улице. Он скрывался в недостройках в одном из поселков Киевской области, где и был задержан полицией.

Он впоследствии объяснил, что ему не понравился суп, приготовленный для него женщиной. Кроме того, мужчина находился под действием марихуаны и поэтому его все раздражало.

Приговором Голосеевского суда мужчина признан виновным в убийстве бабушки и приговорен к 9 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтаве будут судить 57-летнего мужчину, который жестоко убил 12-летнюю девочку и развращал 9-летнюю.