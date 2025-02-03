Кровавое безумие на Днепропетровщине. 17-летняя девушка зарезала родного дедушку

Полиция расследует уголовное производство по факту убийства пожилого человека

На днях в селе Веселое Криворожского района Днепропетровской области молодая девушка лишила жизни своего дедушки. Она нанесла ему ножом полсотни ударов в живот и грудь.

Об этом сообщает местное издание "Свои". Такую информацию подтвердили "Телеграфу" и в полиции Днепропетровской области.

Издание "Свои" пишет, что 17-летняя девушка нанесла удары ножом родному деду посреди ночи. Его пыталась спасти скорая, но старый умер.

В полиции Днепропетровской области "Телеграфу" сообщили, что личность была установлена, девушка задержана. Она состояла на учете у психиатра и имеет инвалидность.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.

Обратите внимание! в соответствии со ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в четверг, 30 января, мужчина нанес ножевое ранение знакомому в больнице. Ему сообщили о подозрении. 33-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение краж и преступлений в сфере незаконного обращения наркотиков.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии африканский мигрант убил молодого политика и ранил украинку.