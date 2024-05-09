Группа подростков в Днепре жестоко избила ребенка: требовали деньги и телефон (видео)

Били кулаками и ногами по голове

В четверг, 9 мая, в Днепре подростки жестоко побили ребенка. Все издевательства злоумышленники фиксировали на мобильный телефон.

Видео избиения публикуют местные паблики. Отмечается, что подростки потребовали у мальчика деньги.

На кадрах видео видно, как юноши избивают ребенка кулаками и ногами, несмотря на просьбы пострадавшего остановиться. По словам пользователей, событие произошло на ж\м "Тополь-2".

"Хулиганы требовали у юноши деньги. Несмотря на мольбы парня остановиться, они продолжали издеваться над ним, избивая кулаками и ногами по голове", — говорится в сообщении.

На видео также видно, что несколько прохожих проходили мимо потасовки и не вмешались. Также нападавшие пытались отобрать у парня телефон, но он все же остался у него. Отмечается, что в избиении приняло участие несколько подростков, на кадрах, в том числе видно шестерых.

Пока официальной информации от правоохранителей об этом инциденте нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе якобы иностранный военный избил гражданского.