Били ногами и снимали на видео. В Белой Церкви подростки поиздевались над 12-летней школьницей

Кто не избивал, тот просто наблюдал, не пытаясь помочь пострадавшей

В Белой Церкви Киевской области трое подростков жестоко избили 12-летнюю школьницу. Среди нападавших были двое парней 15 и 16 лет, а также ровесница потерпевшей.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое правоохранители обнаружили во время проверки. Об этом сообщает Ювенальная полиция Украины.

Как видно на видео, подростки били школьницу по лицу, голове и телу не только руками, удары наносили и ногами. При этом избивали не только парни, но и девушка. Другие участники инцидента наблюдали за избиением, не пытаясь помешать таким действиям.

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию с заявлением об избиении ее дочери. По данному факту работники дознания Белоцерковского управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ сроком до одного года. В то же время в полиции отмечают, что правовая квалификация может измениться после выявления дополнительных обстоятельств происшествия.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ювенальная полиция призывает родителей уделять больше внимания поведению своих детей и подчеркивает важность соблюдения правовых и моральных норм. Правоохранители также напоминают о недопустимости насилия и призывают разрешать конфликты мирным путем. В случае если вы стали свидетелем подобных ситуаций, следует немедленно обращаться по номеру 102.

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