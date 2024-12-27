Трехлетний мальчик умер после жестокого избиения отцом в Кривом Роге

Ребенок несколько часов лежал избитый, пока у него не начались судороги – лишь тогда вызвали скорую

В Кривом Роге трехлетний малыш скончался в реанимации после жестокого избиения – отец отходил его палкой.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" со ссылкой на собственные источники.

"Семья живет в Пятихатках. Из собственных источников нам известно, что мальчик несколько часов лежал избитый, пока у него не начались судороги. Только тогда ему вызвали скорую", – говорится в публикации.

Отмечается, что у ребенка в голове образовалась сильная гематома. Состояние мальчика не позволяло ему пережить транспортировку в Днепр, поэтому его госпитализировали в Кривой Рог.

Четыре дня врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Пресс-секретарь областной полиции подтвердила факт смерти малыша.

По информации издания, 33-летний отец жил отдельно от своего сына, но иногда за ним присматривал. Сейчас мужчина находится под стражей. За тяжкие телесные с летальным исходом ему светит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве в частном детском саду двухлетний ребенок упал и получил тяжелые травмы головы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.