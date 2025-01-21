Хотели отомстить? Появились новые подробности избиения школьницы в Белой Церкви

Полиция выяснила новые детали драки

В Белой Церкви Киевской области трое подростков жестоко избили 12-летнюю школьницу — в числе нападавших были ровесница пострадавшей, а также двое парней 15 и 16 лет. Конфликт возник между участниками возник из-за слухов разного характера, который пострадавшая, якобы распространяла о нескольких участниках данного события.

Как сообщил начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Василий Богдан в эфире телемарафона, подростки решили выяснить отношения с помощью рукоприкладства. Сейчас полиция установила 10 участников драки в возрасте от 10 до 16 лет.

Один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распилил в лицо газовый баллончик. Он также оказывал на пострадавшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении юноше по факту пытки и вымогательства средств во время военного положения. Наряду с этим, сегодня были переквалифицированы действия всех участников преступления и сейчас их действия рассматриваются в рамках досудебного расследования по факту совершения преступления.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове жестоко избили и обворовали военного. Напавшим на 45-летнего военного грозит до 10 лет лишения свободы.