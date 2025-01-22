Мать парня, который избивал школьницу в Белой Церкви, удивила заявлением (видео)

Участниками жестокого избиения стали 10 человек

Мать подозреваемого в пытках 12-летней девочки в Белой Церкви, которого суд взял под стражу, заявила, что будет подавать апелляцию. По ее словам, участников избиения было много, а вину хотят полностью "повесить" на ее 16-летнего сына.

При этом в полиции заявили о том, что проверят каждого из причастных к издевательствам над девочкой. По предварительным данным, в поле зрения правоохранителей попало 10 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 16 лет.

Заседание по этому резонансному делу длилось около 3 часов и проходило в закрытом режиме. В конечном итоге Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего подозреваемого в пытках и вымогательстве денег у 12-летней школьницы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Мать подростка, которого взяли под стражу, в зале суда заявила о том, что обязательно будет подавать апелляцию.

"Никто не даст сделать виноватым одного ребенка… Из него уже сделали демона, но это не так", — сказала женщина журналистам.

При этом тетя пострадавшей девочки рассказала журналистам о том, что родители почти всех фигурантов дела ведут себя достаточно нагло и никто из них даже не попросил прощения за содеянное их отпрысками.

Лишь одна из девочек -участниц избиения дважды приходила к потерпевшей стороне, просила извинить ее и забрать заявление из полиции.

У одного же из фигурантов отец якобы работает в местной администрации и ведет себя он очень уверенно. Мужчина заявил, что наймет "лучшего адвоката" и семья пострадавшей девочки "ни копейки не получит".

Важно отметить, что отец пострадавшей девочки и два ее брата сейчас находятся на фронте и защищают нашу страну. Школьница живет только с мамой — они были в оккупации и их дом сильно пострадал. Поэтому семья переехала в Белую Церковь.

Сейчас потерпевшая сторона надеется на прозрачное расследование этого дела и справедливое наказание для всех виновных.

Что известно об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви

В Сети опубликовали видео, на котором группа подростков — парни и девочки — избивают 12-летнюю школьницу в одном из парков Белой Церкви. На кадрах видно, как обидчики угрожают девочке, бьют ее ногами и руками, толкают, смеются и обзывают, а также брызгают в лицо газовым баллончиком и все это снимают.

Девочку пригласил в парк погулять знакомый, однако там ее уже ждала агрессивная компания подростков. По словам тети пострадавшей, причиной избиения стало то, что 12-летней Ангелине предложила одна из девочек употребить "травку". Она отказалась и затем рассказала об этом своей подруге.

Слухи об этом быстро разлетелись по школе и подростки решили жестоко "наказать" Ангелину за то, что она "распускает слухи". После избиения на теле 12-летней девушки медики зафиксировали многочисленные синяки, ушибы, царапины и сотрясение мозга. Мать потерпевшей написала заявление в полицию.

На данный момент установлены личности десяти подозреваемых и все они ученики разных учебных заведений. Изначально подросткам в возрасте от 10 до 16 лет инкриминировали легкие телесные повреждения, но после резонанса подозрение пересмотрели.

Сейчас всех их подозревают в пытках, а 16-летнего парня, который ударил Ангелину по голове и распылил ей в лицо газовый баллончик — еще и в вымогательстве средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие еще устанавливает, какую роль в конфликте играли другие участники происшествия. Правоохранители отмечают, что после досудебного расследования каждый участник конфликта будет привлечен к ответственности. Возможно, будут наказаны и их родители.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черновцах двое нетрезвых подростков избили студента в общежитии и сняли видео. Выяснилось, что потерпевший сам впустил нападающих в свою комнату.