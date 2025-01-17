В России ветеран "СВО" нанес соседу-следователю 81 удар топором

Росгвардеец в отставке добивал жертву на глазах детей

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, который в течение года воевал на территории Украины, с особой жестокостью расправился с бывшим мужем своей жены Елены. Инцидент произошел в Перми.

Суд приговорил бывшего СОБРовца к 17 годам колонии строгого режима. Об этом пишет медиа ASTRA.

"По версии следствия, Головин отключил свет в квартире Евгения Середкина — начальника отдела Следственного комитета по Свердловскому району Перми. Когда тот вышел в подъезд к электрическому щитку, Головин зарубил его топором, ударив 81 раз", – говорится в публикации.

Сообщается, что на крики выскочили проснувшиеся дочь и сын Середкина, но убийца все равно продолжал наносить удары на глазах его детей. После убийства Головин сам вызвал полицейских и написал явку с повинной.

Ветерана "СВО" обвинили в убийстве с особой жестокостью. Пермский краевой суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

"Головин служил в волгоградском СОБР Росгвардии и участвовал в войне в Украине в начале полномасштабного вторжения. Он трижды был командирован в зону "СВО", где в общей сложности провел около года", – пишет ASTRA.

Что касается убитого Головиным бывшего мужа его жены, тот, пока семья не распалась, бил Елену, а в 2023 году запер женщину и стал резать на ней одежду. Кроме того, он угрожал ей убийством.

Напомним, ранее по России прокатилась война убийств, связанных одной деталью. На местах преступлений были оставлены надписи "спасибо за "СВО". Одно из убийств произошло в Питере. Тогда возле гаражей нашли тело мужчины с топором в спине.