Наехали на работников ТЦК и били топором: полиция сделала заявление по инциденту в Черновицкой области

Вопиющий случай произошел возле контрольно-пропускного пункта

В четверг, 7 марта 2024 года, в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча" мужчина сбил на автомобиле сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), а потом с подельником избил его обухом от топора, а в транспортном средстве военных повыбивали стекла. Нарушителей уже задержала полиция.

Лиц, причастных к совершению этого преступления, установили сотрудники отделения №1 (Путила) Вижницкого районного отдела полиции. Они задержали 28-летнего и 43-летнего местных жителей, сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

Нападение на сотрудника ТЦК

Инцидент произошел в селе Плоска Вижницкого района. Видео разлетелось по соцсетям вечером 7 марта. На нем видно, что мужчина за рулем авто "ВАЗ-2121" умышленно наехал на 41-летнего сотрудника ТЦК, который от удара упал на землю.

Нарушитель далее развернулся, остановился и вышел из машины с топором в руках. Он ударил обухом сотрудника ТЦК, которого ранее сбил. Его подельник тоже напал на мужчину в военной форме.

После этого нарушители выбили стекла в машине сотрудников ТЦК и сбежали. На видео также заметно, что рядом находятся сотрудники полиции, которые бездействовали в момент совершения преступления.

Сотрудник ТЦК получил телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит их степень.

Полицейские установили личности нападавших и задержали их. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правовую оценку действиям дадут после процессуальных действий. Досудебное расследование продолжается.

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