Подросток зарубил топором бабушку и поджег ее квартиру (фото)

После убийства бабушки парень совершил еще несколько преступлений

В Кривом Роге 16-летний внук ударил топором по голове собственную бабушку во время конфликта. Пожилая женщина скончалась от нанесенных травм.

После совершённого юноша попытался скрыть следы преступления и поджег квартиру умершей. Об этом ужасающем событии сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

"9 сентября в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в Покровском районе Кривого Рога. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что в тот же день после совершения убийства фигурант взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом и пошел в одно из учебных заведений города для его поджога. Злоумышленник вошел в здание и бросил бутылку на пол, однако до конца преступление довести не удалось.

Правоохранители разыскали подростка и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Также ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Следствие направило обвинительный акт в отношении подозреваемого в суд.

Напомним, бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, известный в народе как "Паша Мерседес", в свое время отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко. После этого последний совершил еще несколько убийств.