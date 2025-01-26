Жестоко избили и отобрали пенсию: на Николаевщине подростки издевались над мужчиной с инвалидностью (видео)

В конфликте принимали участие трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, а также 13-летний парень, снимавший происшествие на камеру телефона

В Вознесенском районе Николаевской области группа подростков избила 50-летнего мужчину. В нанесении побоев принимала участие также и несовершеннолетняя девушка.

Изначально об инциденте сообщил в своем Telegram-канале журналист и главный редактор издания "Денисюк пише". Он отметил, что в редакцию поступило видео, на котором группа лиц совершила жестокое нападение и издевательство над человеком.

"Этот случай вызывает возмущение и нуждается в немедленном реагировании. Мы обращаемся в правоохранительные органы с просьбой оперативно провести расследование, установить виновных лиц и обеспечить их привлечение к ответственности", — говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры и нецензурную лексику.

Отмечается, что мужчина является человеком с инвалидностью. Согласно информации "Денисюк пише", подростки не только избили свою жертву, но еще и отобрали пенсию.

Тем временем в полиции Николаевской области сообщают, что по данному факту уже проводится проверка. Полицейские установили потерпевшего. Им оказался 50-летний житель Вознесенского района.

"Также установили, что в конфликте принимали участие трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, наносившие телесные повреждения мужчине, а также 13-летний парень, снимавший событие на камеру телефона", — говорится в пресс-службе полиции.

По данному факту следователи Вознесенского районного управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", которое карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бучанском районе Киевской области в подвале многоэтажного дома подростка избили сверстники.