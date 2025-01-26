На Киевщине в подвале дома избили подростка: видео разлетелось по сети, реакция полиции

Личности участников происшествия устанавливаются

В Бучанском районе Киевской области в подвале многоэтажного дома избили подростка. По данному факту правоохранители начали проверку.

В пресс-службе Полиции Киевщины сообщают, что соответствующее видео было обнаружено во время мониторинга социальных сетей. На кадрах было видно, как подростки избивают парня.

"Сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает личности участников события и детали происшествия.

По данным СМИ, речь идет о видео, которое сейчас буквально разносится по украинским пабликам. На нем подросток избивает сверстника, а тот просит этого не делать.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

При этом, еще несколько человек, включая "оператора", караулят у входа и предупреждают нападавшего, когда мимо идут люди и нужно вести себя потише. После этого избиения продолжаются. Пострадавший парень в один момент сползает по стене и закрывает лицо руками, а его обидчик продолжает наносить удары.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белой Церкви Киевской области трое подростков жестоко избили 12-летнюю школьницу.