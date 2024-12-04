Положила младенца в пакет и завязала: суд наказал харьковчанку, которая убила своего ребенка

Согласно выводу судебно-психиатрического эксперта, фигурантка сознавала свои действия и могла руководить ими

Суд Харькова вынес приговор женщине, которая убила собственного новорожденного ребенка. Свою вину она не признала

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что преступление было совершено в ноябре 2022 года.

"Женщина, находясь в квартире по месту жительства в Харькове, самостоятельно и без помощи медиков родила дочь. Она сразу же положила девочку в полимерный пакет, завязала его, чем ограничила ребенку доступ к воздуху. Девочка скончалась", — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания свою вину женщина не признала. Она сказала, что действительно родила ребенка дома, ножницами перерезала пуповину, затем положила младенца в пакет и пошла отдыхать в комнату и ждать своего сожителя.

Суд признал виновной 38-летнюю женщину в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Согласно выводу судебно-психиатрического эксперта, фигурантка сознавала свои действия и могла руководить ими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Полтаве будут судить 57-летнего мужчину, который жестоко убил 12-летнюю девочку и развращал 9-летнего ребенка.