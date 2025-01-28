Украинка смогла спастись

В Германии африканский мигрант убил 26-летнего члена партии ХДС Кристофа Розеншона. Трагедия произошла еще 14 января, но выйти на след вероятного убийцы удалось только после того, как он напал на украинку.

Как сообщает Telegram-канал ᴠᴀʟʜöʟʟ, убийство произошло в Белиц-Хайльштеттене, земля Бранденбург. Тело погибшего с травмами в области шеи и гортани обнаружили соседи, написали тогда СМИ. Полиция начала расследование, но убийцу найти не могли.

Кристоф Розеншон

Через несколько дней стало известно о нападении на 57-летнюю женщину. На украинку напал и начал душить неизвестный. Он ранил ее в шею, однако женщине удалось скрыться. А вот ее обидчика полиция нашла и задержала.

Им оказался 24-летний мигрант из Гвинеи Махмад-Альфа Б. В настоящее время следствие устанавливает связь между нападением на украинку и убийством политика.

Известно, что Махмад-Альфа Б. является искателем убежища. Фактически он не имеет вида на жительство, но депортацию такого лица нельзя осуществить.

Как сообщал "Телеграф", Bloomberg со ссылкой на экспертную оценку Jefferies LLC пишет, что борьба с мигрантами, которую активно проводит в США Дональд Трамп, имеет и другую сторону и она будет стоить Соединенным Штатам денег. Это окажет негативное влияние на экономику США, в итоге сократив ВВП страны по меньшей мере на 8%.