Целился сразу в голову: в Черкассах мужчина устроил стрельбу на автобусной остановке (видео)

Преступника оперативно задержали

В Черкассах произошла стрельба в районе парка Победы. Предварительно женщина и мужчина получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Отмечается, что злоумышленника оперативно задержали, его личность установлена, а сейчас выясняются его мотивы.

В местном telegram-канале News Cherkassy также появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в голову мужчине, а затем в шею женщине. Пострадавшие, предварительно, выжили.

Судя по кадрам с места происшествия на место прибыло большое количество правоохранителей и по меньшей мере две кареты "скорой помощи".

В сети есть неподтвержденная информация о возможной причине стрельбы. Один из пользователей сети сообщил, что мужчина якобы подумал, что пара смеется с него, а потому устроил стрельбу.

Как сообщалось ранее, вечером пятницы, 24 января, в одном из районов Киева компания мужчин оскорбляла и бросалась на людей. В конечном итоге они толпой напали на гулявшую неподалеку пару и побили как парня, так и девушку. Очевидцы сообщили, что до этого компания якобы избила еще одну женщину.