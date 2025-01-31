Мужчина устроил поножовщину в больнице на Ровенщине

Правоохранители задержали 33-летнего злоумышленника

В четверг, 30 января, мужчина нанес ножевое ранение знакомому в больнице. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Ровенской области. Там отметили, что 33-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение краж и преступлений в сфере незаконного обращения наркотиков.

"Около 11:30 (30 января) о потасовке, которая произошла между двумя пациентами стационарного отделения, в полицию сообщила работница медучреждения", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что между 26 и 33-летним жителям области произошел словесный конфликт на почве неприязненных отношений, впоследствии и толкотня. Далее последний нанес знакомому кухонным ножом один проникающий удар в грудь.

Правоохранители задержали 33-летнего злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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